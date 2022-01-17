У Кропивницькому почали розбирати новорічну ялинку. На центральній площі вона стояла майже місяць.

О 10:00 на Героїв Майдану біля ялинки стояли чотири машини і шестеро працівників комунального підприємства "Міськсвітло". Розбиратимуть ялинку два-три дні, розповів Віктор Кравчук. Потім хвою відвезуть на зберігання на підприємство.

"Якщо хвоя мерзла, як ось зараз, то розбирати її будемо довго. Може за два-три дні приберемо. Наче нічого не вкрали, поки бачимо, те що було, те і є".

Кропивничанка Наталія Задорожня розповіла Суспільному, що новорічно-різдвяні святкування, які відбувались на площі, не відвідувала. Ялинка їй подобається: "Звичайно, як їду, йду, милуюсь, ялинка гарна. Дякувати Богу, що пройшли свята, готуємось до весни".

Що відомо

У Кропивницькому головну ялинку міста засвітили у День Святого Миколая, 19 грудня. Висота ялинки, як і у попередні роки – 14 метрів. Довжина гірлянди – майже один кілометр. Біля ялинки облаштували фотозону.

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Востаннє ялинку оновлювали чотири роки тому. Нових іграшок не купували, 28 тисяч гривень витратили на гірлянди для фотозони. За словами начальниці міського управління культури Анни Назарець, загалом на новорічні свята в місті надали 170 тисяч гривень.

Встановлювати штучну хвою працівники комунального підприємства "Міськсвітло" почали 1 грудня.

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