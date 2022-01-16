Похолодання й сніг. Якою буде погода на Кіровоградщині протягом тижня

З 17 по 23 січня на території Кіровоградської області синоптики прогнозують хмарну погоду, сніг та зниження температури повітря. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. Нічна температура наприкінці тижня знизиться до 11 градусів морозу, денна – до мінус семи градусів.

Вдень 17 січня очікують мокрий сніг та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиця. Нічна температура коливатиметься в межах від одного до шести градусів морозу, денна – від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла.

На ніч 18 січня прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вночі – нуль-мінус п’ять градусів, вдень – мінус три-плюс два.

На 19 січня опадів не прогнозують. Денна температура лишиться незмінною, нічна коливатиметься в межах від двох до семи градусів морозу.

20, 21 та 23 січня сніжитиме, на 22 січня опадів не прогнозують.

Температура повітря у другій половині тижня

20-21 січня: від двох до семи градусів морозу – вночі, від двох градусів морозу до трьох22 градусів тепла – вдень;

22 січня: від чотирьох до дев’яти градусів морозу – вночі, від нуля до шести градусів морозу – вдень;

23 січня: від шести до 11 градусів морозу – вночі, двох до семи градусів морозу – вдень.

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