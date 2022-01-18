На Івано-Франківщині зіткнулися легковик і вантажівка. Травмувалися троє людей

На Івано-Франківщині між селами Тязів Ямницької територіальної громади та Крилос Галицької громади сталася ДТП. В аварії травмувалися троє людей, інформують Суспільне в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 січня приблизно о 17:00. Як йдеться у повідомленні, 37-річний водій автомобіля BMW не врахував погодні умови та зіткнувся автівкою з вантажівкою DAF, якою кермував 38-річний житель села Крихівці.

Внаслідок ДТП водій легковика, 36-річна пасажирка та 11-річний хлопчик отримали травми різного ступеня. Їх госпіталізували у Галицьку лікарню.

У пресслужбі обласної поліції повідомили, що за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України

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