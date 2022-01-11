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ДТП на Франківщині: чотири автомобілі зіштовхнулися, травмувалися двоє водіїв
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ДТП на Франківщині: чотири автомобілі зіштовхнулися, травмувалися двоє водіїв

Маріaна Басалига
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ДТП на Франківщині: чотири автомобілі зіштовхнулися, травмувалися двоє водіїв Фото: Нацполіція в області

11 січня на Івано-Франківщині зіштовхнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії травмувалися двоє людей. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Аварія сталася приблизно о 18:00 між селами Черніїв та Марківці Івано-Франківської територіальної громади.

ДТП на Франківщині: чотири автомобілі зіштовхнулися, травмувалися двоє водіївФото: Поліція Івано-Франківської області

Аварія сталася приблизно о 18:00 між селами Черніїв та Марківці

"Попередньо відомо, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, що й стало причиною аварії. Двоє водіїв травмувалися, вони — у лікарні", — йдеться у повідомленні.

ДТП на Франківщині: чотири автомобілі зіштовхнулися, травмувалися двоє водіївФото: Поліція Івано-Франківської області

Один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху

На місці працюють слідчі та поліцейські.

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