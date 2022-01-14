В Івано-Франківську нетверезий водій автомобілем наїхав на пішохода — поліція

В Івано-Франківську нетверезий водій автомобілем наїхав на пішохода. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Вовчинецькій 13 січня о 20:37. За кермом автомобіля Skoda Octavia перебував 45-річний надвірнянець. Автівка наїхала на 30-річного пішохода, який ішов проїжджою частиною дороги, кажуть у пресслужбі поліції.

Чоловіка з травмами госпіталізували у лікарню.

Поліцейські повідомляють, що водій перебував у наркотичному та алкогольному сп'янінні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2-1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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