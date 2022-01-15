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На Франківщині автомобіль з'їхав у кювет: травмувалися двоє людей
ДТПРегіони

На Франківщині автомобіль з'їхав у кювет: травмувалися двоє людей

Маріaна Басалига
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На Франківщині автомобіль з'їхав у кювет: травмувалися двоє людей Фото ілюстративне: ГУНП в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині у Коломийському районі автомобіль з'їхав у кювет. Травмувалися водій та пасажир. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Аварія сталася 14 січня приблизно о 3:55 в селі Раківчик Коломийської територіальної громади. 28-річний водій на Toyota Camry з'їхав у кювет.

В результаті аварії травмувалися водій та 29-річний пасажир, який їхав на передньому сидінні автомобіля. Їх госпіталізували в Коломийську центральну районну лікарню. Ще один 27-річний пасажир від госпіталізації відмовився. Усі вони — жителі села Нижній Вербіж.

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