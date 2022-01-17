Працівники обленерго зрізали частину артоб’єкта в одному з ліцеїв Миколаєва

11 січня 2022 року на території Миколаївського ліцею №2 працівники акціонерного товариства "Миколаївобленерго" без попередження кронували артоб’єкт "Лінгвістичне дерево".

Про це кореспондентам Суспільного розповіла співавторка артоб’єкта Ганна Зубарева.

Артоб’єкт розташований у парку "Геніус" на території Миколаївського ліцею №2. Його за гроші Громадського бюджету у 2019 зробили батьки та діти. Висадили дерева та кущі, вимостили покрокові доріжки. Витратили на це 200 тисяч гривень. Артоб’єкт "Лінгвістичне дерево" створили пізніше. Таблички зі словами різними мовами та енергозберігаючі лампочки купували вже за власний кошт.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Парк "Геніус" на території Миколаївського ліцею №2

"Так, звичайно, кронувати дерева потрібно, щоб ті не заважали лініям електропередачі. Але ж можна було це робити коректно. Обрізати так ― жах. Тим більше ми самостійно це робили щороку. Дерево доглядали", ― розповіла Ганна Зубарева.

Керівництво школи не попереджали про такі роботи, говорить директор Володимир Федоренко.

"Спочатку виключили світло. А потім, коли ми розібрали, що коїться, побачили машини та людей, які обрізають дерева. Вони це робили не обережно. Робили не дуже якісно. Я, як директор, підійшов до них. Вони сказали, що в них є наряди, інше їх не цікавить", ― розповів Володимир Федоренко.

Зі слів начальниці відділу інформаційної роботи акціонерного товариства "Миколаївобленерго" Тетяни Іванової, всі дії працівників підприємства правомірні, а адміністрація ліцею не доглядала за деревом, яке, з її слів, загрожувало безпеці дітей. Про відключення електроенергії попереджали на сайті підприємства завчасно.

Батьки та учні 10-Б класу Миколаївського ліцею №2 планують писати скаргу на дії "Миколаївобленерго" до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради.

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