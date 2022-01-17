У Миколаєві, на Флотському бульварі, розібрали частину тротуарної плитки та кинули в річку. Коли і хто це зробив — невідомо. У департаменті житлово-комунального господарства станом на 17 січня готують документи для відновлення покриття тротуару.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив начальник відділу координації і суспільних зв’язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Ігор Філіппов.

Найбільшу діру, довжиною понад півтора метра, шириною близько метра, обгородили сигнальною стрічкою.

Фото: Василь Філімон/Суспільне Миколаїв Пошкоджена плитка на Флотському бульварі

Залишки тротуарної плитки знаходяться в проваллі, довкола нього та за парапетом — на кризі.

Фото: Василь Філімон/Суспільне Миколаїв Плитку кинули на кригу

За словами Ігоря Філіппова, про пошкодження плитки у департаменті ЖКГ дізнались зранку 17 січня. До поліції з приводу руйнування покриття представники департаменту не звертались.

"Готується пакет документів, щоб укласти договір з підрядником. Це, скоріш за все, буде поточний ремонт, тому зараз треба підготувати сам проєкт договору, кошторис, направити це на перевірку. Всі документи повинні перевірятись у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду і протидії корупції. Тільки після того, як все це відбудеться, ми укладемо договір", — розповів Ігор Філіппов.

За словами Ігоря Філіппова, вартість робіт поки невідома.

"Поки невідомо, але це буде невелика сума, адже це поточний ремонт", — сказав Ігор Філіппов.

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