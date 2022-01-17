На початку тижня на Дніпропетровщині оголошується попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, очікується - невеликий сніг та ожеледиця. Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, який отримало Суспільне.

На 18 січня синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Рівень небезпечності I (жовтий). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12, пориви 17-22 м/с. Температура по області вдень 0°С до 5°С морозу.

19 січня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°С , вдень 2-7°С морозу.

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