У Києві сніг прибирають майже 350 машин спецтехніки — Київавтодор

У Києві майже 350 одиниць спецтехніки з вечора 9 січня розчищають місто від снігу. Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".
“Дорожники продовжують очищувати місто від снігу. Основні роботи виконали уночі”, — йдеться у повідомленні.
З вечора на дорогах, мостах і тротуарах працює 345 одиниць спецтехніки. Серед них 121 одиниця — для очистки тротуарів і велодоріжок, повідомили у "Київавтодорі".
Вузькі доріжки, пішохідні переходи, зупинки громадського транспорту, сходи розчищають 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.
Після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів показуватимуть до -15°C.
Що відомо
- На Київщині 10 січня, за прогнозами синоптиків, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 1-3° морозу.
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
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