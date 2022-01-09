У Дніпрі через погіршення погоди можливі відхилення від інтервалів та схеми руху маршрутів громадського транспорту. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі департаменту транспорту Дніпровської міської ради.

Дороги міста слизькі через дощ і ожеледицю.

По всій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують ожеледицю та снігопади.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, протягом доби у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, денна температура повітря 9 січня коливатиметься від -1...-2°C у центрі та на півночі країни до +7°C на півдні. Нічні температурні показники коливатимуться від 0...-2°C на півдні до -8...-10 °C на сході України.

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