В Івано-Франківську на вулиці Надрічній комунальники перекрили проїзд для автомобілів на двох смугах дороги, дві інші смуги — проїзні. Про це інформує кореспондентка Суспільного з місця події.

Дорогу перекрили з боку дамби річки Бистриця Солотвинська.

Фото: Суспільне Карпати

"Це — вимушений крок задля проведення наступних будівельно-монтажних робіт та перенесення мереж. Він необхідний перед початком монтажу опор транспортної розв'язки для "Галицького мосту", — повідомляють на Facebook-сторінці управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.

На перекритому відтинку дороги на Надрічній комунальники встановили приблизно 50 дорожніх знаків та світлоповертальних конструкцій.

Фото: Суспільне Карпати

Схему організації дорожнього руху можна переглянути тут.

В управлінні капітального будівництва також додають, що дорожники працюють і на старій частині вулиці Надрічної.

"16 січня робітники підрядної організації уклали другий шар асфальтобетону на ділянці від "нової" Надрічної до перехрестя Промислової. Згодом підрядник почне працювати на перехресті вулиць Промислова — Надрічна. Опісля проїзною стане стара частина Надрічної", — йдеться у дописі.

Що відомо

Міський голова Руслан Марцінків анонсував, що дві смуги дороги на вулиці Надрічній перекриють вночі з 14 на 15 січня. 13 січня на своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, у якому розповідав про початок робіт з будівництва розв’язки моста на Пасічну. Про перекриття смуг на Надрічній Марцінків повідомив також в ефірі радіо "Західний полюс". Раніше міський голова анонсував перекриття вулиці Надрічної з 10 січня. Усю вулицю комунальники мали закрити наприкінці січня, щоб працювати над будівництвом моста та розв'язки.

Тендер на будівництво нового моста у 2017 році виграло товариство з обмеженою відповідальністю "Мостобудівельний загін № 112". Початкова вартість робіт становила 120 млн грн. Згодом уклали угоду з підрядником про додаткові роботи ще на 58 млн грн. Влітку 2019 року будівництво призупинили через брак грошей.

Вартість проєкту моста на Пасічну в Івано-Франківську завищена та не відповідає безпеці руху. До такого висновку у листопаді 2019 дійшли польські інженери, які розробили та збудували понад 200 мостів.

У червні 2020 року, майже через рік простою, відновили будівництво моста в мікрорайоні Пасічна.

6 червня 2021 року Руслан Марцінків розповів, що будівництво розв'язки моста затримується через проблеми з тендером.

У липні 2021 року міський голова повідомив, що 100 млн грн, за які мають завершити будівництво розв'язки моста на Пасічній, не вистачить та назвав причину здорожчання.

19 серпня 2021 року Руслан Марцінків розповів Суспільному, що планують відремонтувати старий міст на Пасічну через річку Бистриця Солотвинська.

Будівництво нового моста через Бистрицю Солотвинську планують завершити у 2022 році. У місцевому бюджеті не вистачає грошей на добудову моста, відтак міськвиконком очікує на фінансування з державного бюджету

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