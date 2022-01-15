Дві смуги дороги на вулиці Надрічній в Івано-Франківську поки не перекрили

Проїзд для автомобілів на двох смугах дороги на вулиці Надрічній в Івано-Франківську не перекрили. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

Попри обіцянку міського голови Руслана Марцінківа їх перекрити, щоб розпочати ремонтні роботи, які стосуються будівництва нового моста на Пасічну, станом на 15 січня 12:00 жодних обмежень не запровадили.

13 січня на своїй сторінці у Facebook Руслан Марцінків опублікував відео, у якому розповідав про початок робіт з будівництва розв’язки моста на Пасічну.

"З п’ятниці на суботу (з 14 на 15 січня — ред.) ми перекриваємо дві смуги Надрічної для робіт з винесення газопроводу, а також — для робіт щодо будівництва двох опор для розв’язки моста на Пасічну. Тому прохання врахувати при своїх поїздках саме цей факт. Нагадаю, що є обіцянка Уряду, президента про те, що буде динамічно фінансуватися будівництво моста на Пасічну цього року. Для того, щоб пришвидшити, ми також заклали 100 млн грн саме на будівництво розв’язки та моста", — сказав Руслан Марцінків.

Про перекриття смуг на Надрічній міський голова повідомив також в ефірі радіо "Західний полюс".

Раніше міський голова анонсував перекриття вулиці Надрічної з 10 січня. Усю вулицю комунальники мали закрити наприкінці січня, щоб працювати над будівництвом моста та розв'язки.

Фото: Суспільне Карпати

Іванофранківець Андрій каже, що ситуацією не здивований. Адже будівництво розв’язки переносять не вперше.

"Те, що міст у нас купу років будують, – ні для кого не секрет. Там сидять люди, які так само мають якусь голову. Якщо їм вдається перекривати, то значить так треба. А якщо є якісь інші виходи, то можна ними скористатися, бо автомобілів багато", – каже Андрій.

Ярослав Василишин розповідає, що з розумінням ставиться до того, що міст не можуть добудувати. Однак, каже, через це у місті — великі затори.

"Треба міст добудувати, бо дуже затори на Набережній. Переносять, отже мусять так робити. Може, не вистачає грошей. А як вистачить, тоді вони добудують. Я думаю, що все буде добре", – каже Ярослав Василишин.

Фото: Суспільне Карпати

Координатор Руху ЧЕСНО Віталій Світлик вважає, що будівництво моста – це політична конкуренція і в майбутньому вона вплине на результати виборів.

"Ми знаємо, що розпочав будівництво цього моста міський голова Руслан Марцінків. І вже бачимо, що плакати змінили на "Велике будівництво" Президента України. Тобто це — довгобуд, на якому хочуть заробити з державного бюджету різні сторони. Ми пам'ятаємо, що, коли відбувався тендер, його ціна складала 160 млн грн. Вторгувалися тоді до 125 млн. І ми бачимо, що зараз ціна цього моста виростає до 700-800 млн грн", – каже Віталій Світлик.

Що відомо

Тендер на будівництво нового моста у 2017 році виграло товариство з обмеженою відповідальністю "Мостобудівельний загін № 112". Початкова вартість робіт становила 120 млн грн. Згодом уклали угоду з підрядником про додаткові роботи ще на 58 млн грн. Влітку 2019 року будівництво призупинили через брак грошей.

Вартість проєкту моста на Пасічну в Івано-Франківську завищена та не відповідає безпеці руху. До такого висновку у листопаді 2019 дійшли польські інженери, які розробили та збудували понад 200 мостів.

У червні 2020 року, майже через рік простою, відновили будівництво моста в мікрорайоні Пасічна.

6 червня 2021 року Руслан Марцінків розповів, що будівництво розв'язки моста затримується через проблеми з тендером.

У липні 2021 року міський голова повідомив, що 100 млн грн, за які мають завершити будівництво розв'язки моста на Пасічній, не вистачить та назвав причину здорожчання.

19 серпня 2021 року Руслан Марцінків розповів Суспільному, що планують відремонтувати старий міст на Пасічну через річку Бистриця Солотвинська.

Будівництво нового моста через Бистрицю Солотвинську планують завершити у 2022 році. У місцевому бюджеті не вистачає грошей на добудову моста, відтак міськвиконком очікує на фінансування з державного бюджету

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