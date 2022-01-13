Стало відомо, коли перекриють дві смуги Надрічної в Івано-Франківську

Дві смуги на вулиці Надрічній в Івано-Франківську перекриють з 14 на 15 січня. Про це в ефірі радіо "Західний полюс" повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Поки робочі дні, то вирішили не перекривати. Хоча ми там виставили всі знаки. З п’ятниці на суботу перекриємо спочатку дві смуги для робіт з розв’язки моста на Пасічну. Тому прохання врахувати це у своїх поїздках і не планувати їхати туди в годину пік, бо збільшиться кількість заторів", — сказав Марцінків.

За його словами, зараз комунальники заасфальтували нижній шар дороги на старій Надрічній. Згодом прокладуть ще один шар.

"Десь у березні перекриємо всю Надрічну. І буде об’їзд по старій Надрічній. Якщо президент та уряд дотримають свої слова про те, що буде динамічне фінансування будівництва моста, то можна сподіватися, що переправу зробимо до кінця 2022 року. Крім того, ми заклали гроші на міст. Все залежить від грошей", — розповів Руслан Марцінків.

Раніше міський голова анонсував перекриття вулиці Надрічної з 10 січня. Усю вулицю комунальники мали закрити наприкінці січня, щоб працювати над будівництвом моста та розв'язки.

Що відомо

Тендер на будівництво нового моста у 2017 році виграло товариство з обмеженою відповідальністю "Мостобудівельний загін № 112". Початкова вартість робіт становила 120 млн грн. Згодом уклали угоду з підрядником про додаткові роботи ще на 58 млн грн. Влітку 2019 року будівництво призупинили через брак грошей.

Вартість проєкту моста на Пасічну в Івано-Франківську завищена та не відповідає безпеці руху. До такого висновку у листопаді 2019 дійшли польські інженери, які розробили та збудували понад 200 мостів.

У червні 2020 року, майже через рік простою, відновили будівництво моста в мікрорайоні Пасічна.

6 червня 2021 року Руслан Марцінків розповів, що будівництво розв'язки моста затримується через проблеми з тендером.

У липні 2021 року міський голова повідомив, що 100 млн грн, за які мають завершити будівництво розв'язки моста на Пасічній, не вистачить та назвав причину здорожчання.

19 серпня 2021 року Руслан Марцінків розповів Суспільному, що планують відремонтувати старий міст на Пасічну через річку Бистриця Солотвинська.

Будівництво нового моста через Бистрицю Солотвинську планують завершити у 2022 році. У місцевому бюджеті не вистачає грошей на добудову моста, відтак міськвиконком очікує на фінансування з державного бюджету

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