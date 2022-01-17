На Івано-Франківщині медики зафіксували 492 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 492 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 248 жителів Івано-Франківського, 110 — Коломийського, 66 — Калуського, 41 — Косівського, 27 — Надвірнянського. Жодного випадку захворювання медики не зафіксували у жителів Верховинського району. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 134 295 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 16 січня медики зафіксували один летальний випадок з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 163 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 170 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 320 жителів області.

Станом на 17 січня в Україні медики підтвердили 5 072 нові випадки захворювання на коронавірус. 1 213 пацієнтів госпіталізували. Від ускладнення захворювання померли 78 людей.

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