Майже десять лікарень на Івано-Франківщині заповнені хворими на COVID-19 більш ніж на 60%. Про це на брифінгу розповіла заступниця голови облдержадміністрації Людмила Сірко.

"Насамперед це стосується Бурштинської, Коломийської, Косівської та Галицької лікарень", — каже Людмила Сірко.

З її слів, в області є запас кисневих концентраторів. Станом на 14 січня з 870 наявних медики використовують приблизно 200.

Фото: Суспільне Карпати В області є запас кисневих концентраторів

В Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 кількість хворих, госпіталізованих з діагнозом COVID-19, зросла більш ніж удвічі у порівнянні з минулим тижнем, розповідає кореспонденту Суспільного заступник гендиректора з медичної частини Ярослав Кобиляк. У реанімації медзакладу 14 січня перебувають шестеро людей.

"Ми готові відкрити терапію № 2, бо, мабуть, не зможемо госпіталізувати всіх пацієнтів у нашу терапію, яка зараз одна. 14 січня на 17:00 вже прийняли 13 хворих з пневмоніями. Показник зростає", — каже Ярослав Кобиляк.

Фото: Суспільне Карпати В Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1 кількість хворих, госпіталізованих з діагнозом COVID-19, зросла більш ніж удвічі у порівнянні з минулим тижнем

Через високий коефіцієнт нових виявлених випадків COVID-19 Івано-Франківська область може потрапити у "помаранчеву" карантинну зону, розповідає заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Дзьомбак.

"Нам необхідно від трьох до семи днів для того, щоб ми змінили свою зону на "помаранчеву" з більшими обмеженнями. Якщо люди далі будуть так хворіти й коефіцієнт зберігатиметься, то, відповідно, ми змінимо свою зону перебування на "помаранчеву", — розповів Володимир Дзьомбак.

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