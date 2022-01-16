Порошенко заявив, що прийде на суд у справі про держзраду

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що 17 січня буде присутній на судовому засіданні у Печерському районному суді Києва, який має обрати йому запобіжний захід у справі про державну зраду.

По це він заявив на брифінгу у Варшаві.

"Ми звернулися до Печерського суду і сказали, що коли треба ми там будемо. Ми дуже докладно розкажемо все у суді, і ви побачите що ДБРівській кошик дуже порожній. Я боротимуся за Україну, я боротимуся проти політично мотивованого переслідування", — заявив Порошенко.

При цьому він зазначив, що довіряє Верховному суду та Вищому антикорупційному суду більше, ніж Печерському, а також не бачить підстав для свого арешту. На думку Порошенка, взяття його під варту більше зашкодить президентові Володимиру Зеленському. Порошенко вважає, що, в останнього є дві причини для свого переслідування: перша — падіння рейтингу Зеленського у грудні, друга – намагання відволікти увагу від проблем в енергетиці.

Також лідер "Європейської солідарності" зауважив, що 17 січня має перебувати в Україні, оскільки саме в цей день розпочинається новий політичний сезон і він ініціюватиме позачергове засідання парламенту, присвячене загрозам України.

"Я не можу пропустити засідання, починаючи від Конгресу, британського, французького парламентів. Бундестагу..., і прогуляти сесію рідного українського парламенту", — сказав він.

Крім того, за його інформацією, 17 січня відбудеться позачергове засідання Комітету закордонних справ Європарламенту з приводу українського питання. Говорячи про виникнення можливих проблем із посадкою літака в Україні, Порошенко не виключив таку ймовірність.

"Так, можуть. І вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід Протасевича (білоруського блогера та журналіста Романа Протасевича, затриманого 23 травня 2021 року в мінському аеропорту після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair — ред.), де, що, куди саджати. Але дуже сподіваюсь що цього не станеться", — підсумував політик.

Раніше Порошенко анонсував своє повернення в Україну 17 січня після кількатижневого міжнародного відрядження. Саме на цей день Печерський райсуд Києва призначив засідання, на якому п'ятому президентові мають обирати запобіжний захід у справі про державну зраду. Судове засідання розпочнеться об 11:00.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що слідство просить взяти Порошенка під варту. Раніше як альтернативу триманню під вартою Офіс генерального прокурора називав заставу в розмірі одного мільярда гривень.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

Що відомо

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив підозру Петру Порошенку за двома статтями Кримінального кодексу. Колишнього президента звинувачують у "державній зраді" та "сприянні тероризму" в межах так званої "вугільної справи".

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра.

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