З аеропорту "Київ" евакуювали пів тисячі людей через "мінування"

Вдень 15 січня у столиці провели евакуацію персоналу та пасажирів міжнародного аеропорту "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") через повідомлення про мінування.

Про це Суспільному повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію летовища та прилеглої території, але вибухонебезпечних речовин не виявили. На час проведення перевірки з аеропорту евакуювали 500 людей.

"Було повідомлення про те, що аеропорт "Жуляни" заміновано. Поліцейські виїхали на місце та провели огляд летовища та прилеглої території. Ніяких вибухонебезпечних об’єктів чи речовин не виявлено", — розповіла речниця поліції Солом’янського району Києва Олена Мошко.

Наразі аеропорт відновив роботу у штатному режимі.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Що відомо

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу