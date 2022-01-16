За минулу добу на Івано-Франківщині захворіли 914 людей на COVID-19. Це — найбільша кількість нових випадків COVID-19 серед областей України (Львівська область — 625, Харківська — 612), повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Недугу виявили у 306 жителів Івано-Франківського, 99 — Коломийського, 186 — Калуського, 130 — Косівського, 191 — Надвірнянського та двох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 133 803 прикарпатців, на Facebook-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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На Івано-Франківщині впродовж 15 січня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 162 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 52 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 150 жителів області.

Протягом 15 січня в Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 88 людей.

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