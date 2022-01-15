Двох зятів Назарбаєва звільнили з керівних посад казахських компаній

Двох зятів колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва звільнили з керівних посад у великих національних компаніях.

Про це повідомляється на сайті державного фонду "Самрук-Казина".

Так, були достроково припинені повноваження голови правління державної компанії "КазТрансОйл" Дімаша Досанова, який є чоловіком молодшої доньки колишнього лідера Казахстану Алії Назарбаєвої. Він обіймав цю посаду з 6 серпня 2016 року.

Також з посади зняли 58-річного голову правління "Національної компанії QazaqGaz" Кайрата Шаріпбаєва, якого називають чоловіком старшої доньки Назарбаєва Даріги. Правління компанії він очолив у листопаді 2020 року.

Причини їхнього звільнення не вказуються, але зазначається, що рішення про припинення їхніх повноважень були ухвалені "відповідно до поданих заяв".

Раніше на тлі масових протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у терміновому зверненні до народу заявив, що очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Нурсултана Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно.

Що відомо

15 січня у Казахстані звільнили з посади та одразу затримали заступника міністра енергетики Жумабая Карагаєва за підозрою у "необґрунтованому підвищенні цін на зріджений нафтовий газ" у Маніґстауській області.

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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