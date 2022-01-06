Рада колективної безпеки ОДКБОрганізація договору колективної безпеки, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії, направить колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів.
"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", — йдеться у заяві голови ради, прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна. Заяву опубліковано і на офіційному сайті президента РФ Володимира Путіна.
Рішення було ухвалено вночі з 5 на 6 січня.
До організація договору колективної безпеки входять шість країн: Росія, Казахстан, Вірменія, Білорусь, Таджикистан та Киргизстан.
Що відомо
- У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ із 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель.
- У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.
- У сутичках на вулицях травмовані 190 людей, понад 200 — затримані поліцією.
- На всій території Казахстану 5 січня було запроваджено режим надзвичайної ситуації
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