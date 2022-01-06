Рада колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії, направить колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, зокрема, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", — йдеться у заяві голови ради, прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна. Заяву опубліковано і на офіційному сайті президента РФ Володимира Путіна.

Рішення було ухвалено вночі з 5 на 6 січня.

До організація договору колективної безпеки входять шість країн: Росія, Казахстан, Вірменія, Білорусь, Таджикистан та Киргизстан.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ із 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель.

У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

У сутичках на вулицях травмовані 190 людей, понад 200 — затримані поліцією.

На всій території Казахстану 5 січня було запроваджено режим надзвичайної ситуації

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