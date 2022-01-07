За даними Міністерства внутрішніх справ країни Казахстану, під час спецоперацій в країні вбили 26 протестувальників, понад три тисячі затримали. В країні оголошено критичний рівень терористичної небезпеки.

Про це повідомляє казахський державний канал "Хабар 24".

"Затримано понад три тисячі людей. Убито 26 озброєних злочинців. Ще 18 злочинців отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв під час засідання контртерористичного штабу заявив, що на всій території Казахстану здебільшого відновлено конституційний порядок.

"Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок переважно відновлено в усіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію", — сказав він.

Однак, за його словами, протестувальники продовжують застосовувативати зброю і завдають шкоди майну, і закликав боротися з ними "до кінця". Очільники силових структур доповіли Токаєву про прибуття в країну підрозділів миротворчих сил ОДКБ, які сприятимуть врегулюванню ситуації. Тим часом Комітет національної безпеки запровадив на території Казахстану "критичний червоний" рівень терористичної небезпеки, передає "Казінформ".

"У всіх регіонах країни встановлено режим антитерористичної операції. Закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до впроваджених обмежувальних заходів і неухильно дотримуватись вимог державних та правоохоронних органів", — заявили в комітеті.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

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