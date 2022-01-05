На тлі кількаденних протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв очолить Раду безпеки країни замість свого попередника Нурсултана Назарбаєва, який мав обіймати цю посаду довічно.

Про це Токаєв оголосив у терміновому зверненні 5 січня.

За словами президента Казахстану, "висока організованість елементів, які хуліганять", вказує на "ретельно продуманий план дій змовників, які мотивовані фінансово":

"У нашому улюбленому місті (Алмати — ред.) відбуваються масові напади на співробітників правопорядку. Серед них є вбиті й поранені... Натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них, голими водять вулицями, застосовують насилля щодо жінок, грабують крамниці".

"Тому як глава держави і відсьогодні глава Ради безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя і життя їхніх сімей", — заявив Токаєв.

Крім того, він заявив, що залишатиметься в столиці Нур-Султані, "що б не сталося", і готує нові пропозиції "щодо політичної трансформації Казахстану".

Рада безпеки Казахстану була утворена у 2019 році, коли Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку з посади президента і передав цю посаду своєму наступникові Токаєву. Тоді ж Назарбаєв був призначений пожиттєвим главою цього органу. Рада безпеки, згідно з Конституцією країни, є дорадчим органом, який допомагає президенту Казахстану вирішувати питання оборони і національної безпеки.

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Що відомо

Мітинги в Казахстані почалися ввечері 1 січня після того, як вартість скрапленого газу з 60 тенге піднялася до 120 тенге за літр (7,53 грн) через скасування цінового регулювання. Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни.

Протести розпочалися в західній Мангістауській області, яка спеціалізується на нафтовидобуванні. Але з 4 січня акції протесту почалися і в містах у центрі та на півдні країни. Влада 4 січня пішла на компроміс, пообіцявши знизити вартість газу до 50 тенге за літр у Мангістауській області. Але протести це не спинило, люди почали виходити далі. ЗМІ повідомляли про сутички між правоохоронцями й мітингувальниками, зокрема в Алматі й Актау.

Після цього Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням до населення. Він закликав людей "не піддаватися на провокації зсередини та ззовні та ейфорію мітингувальництва й уседозволеності" та заявив, що в Казахстані "влада не впаде". Крім того, президент Казахстану запровадив до 19 січня надзвичайний стан в Мангістауській області, Алмати й Нур-Султані, а також розпустив уряд.

5 січня протести в Казахстані не припинилися: в Алмати протестувальники захопили будівлю акімату (місцевого парламенту) і зайнялася будівля прокуратури, в Актобі під час спроби штурму акімату поліція застосувала сльозогінний газ. Крім того, по всьому Казахстану відключили інтернет, а влада почала блокувати вебверсію месенджера Telegram та блокує протокол OpenVPN.

Влада Алмати заявила про 190 постраждалих: 137 силовиків та 53 цивільних. Понад 200 людей затримали, ведеться досудове розслідування за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападів на державні будівлі.

Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.

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