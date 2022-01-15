У рамках спільного проєкту Мінцифри та органів місцевої влади чотири села Костянтинівської громади Миколаївського району отримали доступ до швидкісного інтернету. У соціальних, культурних та освітніх закладах громади провели оптоволоконну мережу.

Про це кореспондентам Суспільного розповів позаштатний радник Костянтинівського сільського голови з питань цифровізації Дмитро Щепак.

За словами Дмитра Щепака, по Кандибинському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, як і в інших школах громади, розгорнули дві Wi-Fi мережі – одна для загального доступу, для учнів, друга – закрита, для вчителів.

"Ми хочемо продовжити роботу з тим підрядником, який зробив нам по школах мережу. Є школи, які лишилися без внутрішньої мережі та не зовсім задовольняє їх, коли інтернет є тільки в кабінетах директора, грубо кажучи. Саме тому ми плануємо об’їздити всі ці школи, поговорити з вчителями. Плануємо у цих п’яти школах також створити внутрішню мережу", — розповідає Дмитро Щепак.

За словами вчителів, швидкісний інтернет допомагає ефективніше використовувати навчальні технічні пристрої.

"До цього тут інтернет був, але швидкість у віддалених селах, затруювалося зі сигналом, це напружувало, тому що втрачався час навчальний", – розповідає вчитель Новоінгульської школи Микола Бондаревський.

Учні Новоінгульської школи після зимових канікул змогли скористатися на заняттях швидкісним інтернетом.

"Коли не було цього інтернету, то було дуже тяжко, треба було йти до бібліотеки, а тепер, коли є вай-фай можна зайти в інтернет та подивитися інформацію, що нам треба", – каже учень 10-го класу Артем Рижак.

Користуються новою послугою і працівники старостату села Кандибине.

"У цих населених пунктах, де ми провели оптичне волокно, під'єднали всі комунальні заклади, на додаток, в школах Новоінгулки та Кандибине ми повністю зробили за свої власні кошти мережу інтернету, також надали початковим класам по дві інтерактивні дошки, забезпечили всіх вчителів комп’ютерами", — розповідає Костянтинівський сільський голова Антон Паєнтко.

Якість виконаних провайдером робіт на частині об’єктів перевіряє технічний консультант Костянтинівської сільської ради Геннадій Місюра.

"Якщо коротко, то все працює, є деякі зауваження, вони не критичні, але потребують деякої уваги", — говорить Геннадій Місюра.

На реалізацію проєкту з цифровізації сіл Костянтинівської громади 2021 року витратили один мільйон 30 тисяч гривень. Це гроші державної субвенції, а також дофінансування з бюджету громади й від департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

Що відомо

Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня 2021 року погодив надання субвенцій територіальним громадам на підключення закладів соціальної інфраструктури, розташованих у селах, де немає широкосмугового доступу до інтернету. На таку програму витратять 500 мільйонів гривень.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.