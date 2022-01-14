В разі, якщо не вистачатиме грошей на виплату зарплатні медичному персоналу Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, звертатимуться до власника — Миколаївської обласної ради. Причина — виконання постанови Кабінету Міністрів про підвищення базового рівня заробітної плати для лікарів та медичних сестер.

Про це під час робочої наради в обласній раді повідомила директорка комунального некомерційного підприємства “Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Ольга Пархоменко.

"Згідно з нашими розрахункам, це дійсно дуже велика сума, яка разом з податками складе понад шість мільйонів. Доки ми не побачимо договорів з Національною службою здоров'я України, не побачимо сум цих договорів, мені дуже важко порахувати. На даний час коштів у закладі вистачить на аванс, а вже по заробітній платні залежить від того, як швидко ми укладемо договір з НСЗУ, як швидко нам гроші за січень нарахують", — говорить Ольга Пархоменко.

Заступник Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров говорить, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, заробітна плата у медичних сестер становить від 13 тисяч гривень, для лікарів — від 20 тисяч гривень.

"Це питання буде вирішуватись на рівні держави, спільно з Кабінетом Міністрів України, спільно з обласними державними адміністраціями на основі нормального розрахунку, моніторингу, в ході аналізу в кожній конкретній області окремо, а також у кожному лікувальному закладі окремо стосовно того, скільки пакетів НСЗУ у них є", — говорить Юрій Гранатуров.

За словами Юрія Гранатурова, фінансування медичних працівників має вирішитись протягом 17 січня – 24 січня.

"У нас тільки початок січня. Зараз усім у повному обсязі буде авансовано заробітну плату. За період другої та третьої декади січня будуть вирішені усі питання. Вони будуть враховані повністю в бюджетних моментах, пов’язаних з формуванням фонду заробітної платні", — каже заступник голови Миколаївської облдержадміністрації.

Наступні робочі наради з керівниками обласних лікарень щодо з’ясування проблемних питань медичних закладів відбудуться 17 та 18 січня.

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