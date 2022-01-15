На Івано-Франківщині медики зафіксували 1 167 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 167 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 514 жителів Івано-Франківського, 271 — Коломийського, 253 — Калуського, 61 — Косівського, 60 — Надвірнянського та вісьмох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 132 889 прикарпатців.
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На Івано-Франківщині впродовж 14 січня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 160 людей.
Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 90 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 098 жителів області.
Станом на ранок 15 січня в Україні медики виявили 10 569 нових випадків COVID-19, що на 93 випадки більше, ніж за попередню добу. Також зафіксовано 127 летальних.
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