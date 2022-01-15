Станом на ранок 15 січня на Сумщині частково або повністю знеструмлені понад 160 населених пунктів. Ця інформація разміщена на сайті АТ "Сумиобленерго". Напередодні в області був сильний вітер та йшов дощ зі снігом. Він зносив рекламні конструкції, запинки та новорічні ялинки. Дерева та гілки падали на електромережі та дороги, що ускладнило рух транспорту.

Електроенергія

Станом на 8:00, за повідомленням ДСНС, знеструмлені в області 160 населених пунктів, з яких 7 - частково. Над ліквідацією наслідків аварій працюють 19 бригад Сумиобленерго.

У Сумах без електрики понад 25 вулиць і провулків: 2-га Староріченська, 2-га Харківська, Генерала Чеснова, Прокоф'єва, СКД, Чехова, Троїцька, Сад, Піщанська, Передова, Народна, Марії Примаченко, Любові Шевцової, Курортна, Зарічна, Лебедєва-Кумача, Доватора, Брянська, Баранівська, проїзд Доватора, провулки Хвойний, Саксаганського, Привольний, Народний, Доватора, Баранівський.

В Сумиобленерго, станом на 21:00 14 січня повідомляли про 159 населених пунктів, які повністю чи частково знеструмлені.

Подивитись, де саме немає святла та орієнтовний час відновлення електроенергії можна за посиланням, обравши розділ "аварійні".

"Бригади АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, докладаючи всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - повідомили в обленерго.

Кол-центр АТ ''Сумиобленерго'': 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно), (0542) 659-659.

Повалені дерева

Станом на 22:00 на території Сумської області рятувальники прибирали з доріг дерева та гілки, що впали від вітру. Такі роботи велися у Сумах на вулиці Ковпака та в пров. Гетьманському, поблизу сел Пересипки, Зарічне, Мощанка, смт Вороніж.

Рекламні конструкції та новорічні декорації

У Сумах вітер зламав білборд на Привокзальній увечері 14 січня.

Суми, вул. Привокзальна

У Білопіллі та Кролевці від вітру впали центральні новорічні ялинки.

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Що відомо

Погода ускладнилася у кількох областях України у другій половині дня 14 січня. Синоптики попереджали про пориви вітру до 27 м/с.

На Черкащині без електропостачання 40 населених пунктів.

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