Грім та блискавка у січні: у Черкасах зафіксували рідкісне погодне явище

Жителі Черкас увечері 14 січня побачили рідкісне погодне явище — крижаний дощ, який супроводжувала справжня гроза з громом та блискавками. Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань підтвердив: це нетипове для зими явище зумовила хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики.

Віталій Постригань, підтверджує, що зимова гроза — досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.

"14 січня у період з 20:10 до 20:30 жителі Черкас спостерігали яскраву блискавку та грозу. І це все у супроводі снігових зарядів. Таке нетипове для зими явище зумовила потужна хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики", — розповів метеоролог.

Відео з черкаського пабліка з інстаграму.

Також Віталій Постригань додав, що 14 січня вперше за останні роки спостерігався аномально тривалий період сильного вітру. Усі метеостанції області станом на 20-ту годину зафіксували найбільшу швидкість вітру 19-20 м/с.

Відео з черкаського пабліка з інстаграму.

Директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан повідомив, що у черкаському парку Сосновий бір шквальний вітер повалив велику кількість дерев та закликав містян не виходити сьогодні на прогулянку до цього парку.

Що відомо

На території Черкаської області синоптики 14 січня оголосили "Помаранчеве" попередження через сильний вітер.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, нічний вітер досягне позначок 17 – 22 м/с, що дорівнюють "жовтому" рівню небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть 25 – 27 м/с, що дорівнює "помаранчевому" .

небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть 25 – 27 м/с, що дорівнює . На Черкащині станом на 7-му ранку 15 січня 40 населених пунктів без електропостачання. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління ДСНС області Оксана Крутоус.

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