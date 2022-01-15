Грім та блискавка у січні: у Черкасах зафіксували рідкісне погодне явище

Жителі Черкас увечері 14 січня побачили рідкісне погодне явище — крижаний дощ, який супроводжувала справжня гроза з громом та блискавками. Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань підтвердив: це нетипове для зими явище зумовила хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики.
Віталій Постригань, підтверджує, що зимова гроза — досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.
"14 січня у період з 20:10 до 20:30 жителі Черкас спостерігали яскраву блискавку та грозу. І це все у супроводі снігових зарядів. Таке нетипове для зими явище зумовила потужна хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики", — розповів метеоролог.
Відео з черкаського пабліка з інстаграму.
Також Віталій Постригань додав, що 14 січня вперше за останні роки спостерігався аномально тривалий період сильного вітру. Усі метеостанції області станом на 20-ту годину зафіксували найбільшу швидкість вітру 19-20 м/с.
Відео з черкаського пабліка з інстаграму.
Директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан повідомив, що у черкаському парку Сосновий бір шквальний вітер повалив велику кількість дерев та закликав містян не виходити сьогодні на прогулянку до цього парку.
Що відомо
- На території Черкаської області синоптики 14 січня оголосили "Помаранчеве" попередження через сильний вітер.
- За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, нічний вітер досягне позначок 17 – 22 м/с, що дорівнюють "жовтому" рівнюТакі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту. небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть 25 – 27 м/с, що дорівнює "помаранчевому"II ступінь — Погодні умови небезпечні - Погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ..
- На Черкащині станом на 7-му ранку 15 січня 40 населених пунктів без електропостачання. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління ДСНС області Оксана Крутоус.
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