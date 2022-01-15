На Черкащині станом на 7-му ранку 15 січня 40 населених пунктів без електропостачання. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління ДСНС області Оксана Крутоус.

"Унаслідок ускладнення погодних умов та спрацювання систем захисту без електропостачання в Черкаській області залишається 40 населених пунктів (з них 14 частково), а саме: Черкаський район — 10, Звенигородський район — 2 та Золотоніський район - 28", повідомила речниця.

Для відновлення електропостачання залучено шість аварійних бригад Обленерго.

Також, за інформацією Оксани Крутоус, 14 січня внаслідок сильних поривів вітру, на Черкащині попадали дерева,

"Вітер поламав дерева, що заважало руху автотранспорту. Підрозділи ДСНС п1ять разів виїжджали на прибирання впалих дерев, а саме у Звенигородському та Золотоніському районах", — додала речниця.

Загалом прибрали шість дерев.

Що відомо

На території Черкаської області синоптики 14 січня оголосили "Помаранчеве" попередження через сильний вітер.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентра Віталія Постриганя, нічний вітер досягне позначок 17 – 22 м/с, що дорівнюють "жовтому" рівню небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть 25 – 27 м/с, що дорівнює " помаранчевому ":

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