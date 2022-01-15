Шквальний вітер у Сосниці, 14 січня, зруйнував покрівлю дитячого садка “Сонечко”. Про це Суспільному повідомив директор департаменту інформдіяльності ОДА Андрій Подорван. За його словами на місці працюють перший заступник голови ОДА Костянтин Мегем із командою фахівців. Наразі визначаються обсяги збитків.

За інформацією на сайті “Prozorro” реконструкцію дитячого садка “Сонечко” провели в 2019 році, на покрівлю, утеплення та заміну вікон і дверей витратили понад 9 мільйонів гривень.

Фото: Андрій Портний У Сосниці вітер зірвав дах у нещодавно відремонтованому дитсадку

Андрій Подорван сказав, що громада замовила незалежну експертизу, шоб зрозуміти чи винний у руйнуванні даху підрядник.

"Там має бути гарантія на 10 років, якщо з точки зору всіх будівельних процесів і вимог все було нормально, тоді вини підрядника немає , але про це скаже незалежний експерт. Попередні висновки будуть готові у вівторок. Якщо винен підрядник, то він за свій кошт все буде відновлювати."

Голова Сосницької громади Андрій Портний, на своїй сторінці у Facebook повідомив, що через руйнування покрівлі з 17 січня вихованці дитячого садка "Сонечко" будуть прийматись у дитячому садку "Калинка".

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