У селі Андріяшівка Роменського району, що на Сумщині, увечері 14 січня сильний вітер зірвав дах будинку. Конструкції повалили на електроопору на дорогу. Про це повідомили у Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України.
ДСНС у Сумській області
Рух транспорту на цій ділянці дороги був заблокований.
ДСНС у Сумській області
Рятувальники разом з представниками АТ "Сумиобленерго" знеструмили лінію електропередач та прибрали стовп з проїжджої частини за допомогою спецінструменів.
Що відомо
- Станом на ранок 15 січня на Сумщині частково або повністю знеструмлені понад 160 населених пунктів.
- На Сумщині у Кролевці та в Білопіллі шквальним вітром позносило новорічні ялинки.
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