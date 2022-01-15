У селі Андріяшівка Роменського району, що на Сумщині, увечері 14 січня сильний вітер зірвав дах будинку. Конструкції повалили на електроопору на дорогу. Про це повідомили у Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України.

ДСНС у Сумській області

Рух транспорту на цій ділянці дороги був заблокований.

ДСНС у Сумській області

Рятувальники разом з представниками АТ "Сумиобленерго" знеструмили лінію електропередач та прибрали стовп з проїжджої частини за допомогою спецінструменів.

Що відомо

Станом на ранок 15 січня на Сумщині частково або повністю знеструмлені понад 160 населених пунктів.

На Сумщині у Кролевці та в Білопіллі шквальним вітром позносило новорічні ялинки.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber