Пориви вітру та плюсова температура: на Сумщині очікують різку зміну погоди

На Сумщині очікують різку зміну погоди 14 січня - підвищення температури повітря до +3° та сильний вітер. Про це повідомили у Сумському обласному гідрометцентрі.

Протягом доби 14 січня в Сумській області очікується хмарна погода, вночі невеликий сніг, слабкий туман. Удень очікується невеликий мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, на - дорогах ожеледиця. Вітер західний 9-14 м/с, вдень можливі пориви вітру до 22 м/с. Температура повітря вночі -3..-8°, вдень -2..+3°.

Що відомо

Напередодні, 13 січня, температура по області знизилася до -22°.

У Сумах працюють 26 пунктів обігріву.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 13 січня до західних областей почне надходити тепліше повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і по всій території країни.

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