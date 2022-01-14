На Миколаївщині відновили підтоплений вантажівкою понтонний міст

На Миколаївщині 14 січня станом на 15:00 відновили рух Пересадівським мостом. Переправу відремонтувала підрядна організація "Планета-вест".

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор державного підприємства "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" Іван Янченко.

Напередодні проти ночі 13 січня сорокатонна вантажівка підтопила понтонний міст.

"Сьогодні (14 січня — ред.) впав рівень води, ми отримали доступ до шлюзів та відкачали понтони. Підняли понтони, рух відновили, але зараз ще з'єднання приварюють: коли заїхала великогабаритна сорокатонна вантажівка на міст, який призначений до десяти тонн, то вона зірвала кріплення. Міст піднятий і вже ходити ним можна", — розповідає Іван Янченко.

За словами Івана Янченка, вантажівку забрали 13 січня: її розвантажили та злили соляру, щоб полегшити. Вантаж з фури - перець, переносили в іншу машину. Залучали техніку підрядної організації, яка займається будівництвом нового мосту в Пересадівці.

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