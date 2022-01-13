Понтонний міст у Пересадівці. На Миколаївщині підійматимуть підтоплену переправу

У селі Пересадівка 13 січня вантажівка заблокувала рух мостом. Понтонна переправа нахилилася та підтоплена.

Станом на 13:00 чекають на прибуття важкої техніки. Вантаж з фури переносять в іншу машину.

Станом на 11:30 на місці чекають важку техніку за допомогою якою підійматимуть підтоплену переправу. Залучать техніку підрядної організації, яка займається будівництвом нового мосту у Пересадівці. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор державного підприємства "Агенція місцевих доріг у Миколаївської області" Іван Янченко.

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