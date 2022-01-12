Росія перевозить ешелонами військову техніку та реактивні системи із Сибіру у західному напрямку. Розслідувачі CIT (Conflict Intelligence Team) проаналізували близько 30 відео, на яких перевозиться російська воєнна техніка. На платформах поїздів розміщені БМП, реактивні системи "Град" та "Ураган", повідомляє CIT.

Аналітики дійшли висновку, що Росія перекидає військову техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Припускають, що техніку везуть в місця дислокації російських батальйонів, що розмістилися біля кордонів з Україною.

Серед поміченої техніки:

військові вантажівки,

автозаправники,

танки,

бойові машини піхоти,

реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган",

зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітна самохідна установка "Шилка"

Воєнні аналітики зазначають, що один з ешелонів вирушив зі станції Дивізіонна в Улан-Уде, неподалік якої дислокується 5-а окрема танкова бригада, відома участю в боях за Дебальцеве в 2015 році.

Що відомо

З початку листопада ЗМІ, а потім і офіційні органи, зокрема Міноборони і розвідка, повідомили, що Росія скупчує техніку на кордоні з Україно. На початку січня відбулась низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі цих повідомлень.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі. Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО. 9 січня заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

12 січня відбувся саміт Росія-НАТО. РФ висунула вимога про невступ пизки країн в НАТО, зокрема України.

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