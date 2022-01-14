Загинув у зоні ООС. На Миколаївщині попрощалися з військовим

У селі Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, що на Миколаївщині, 14 січня поховали військовослужбовця Віктора Кучеренка.

Військового поховали на місцевому кладовищі в селі Новолазарівка. Попрощатися з Віктором Кучеренком прийшли понад 100 людей, серед них родичі, односельці та побратими.

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв Попрощатися з Віктором Кучеренком прийшли військові товариші

Старший солдат Віктор Кучеренко підписав контракт зі Збройними силами України 24 квітня 2021 року. Служив у першому кулеметному батальйоні 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка на посаді навідника.

"Був відповідальним бійцем, гарною людиною, справжнім чоловіком. Мав багато друзів у військовому колективі. Жодних питань по службі до нього не виникало, всі завдання виконував відповідально, з ініціативою", — каже заступник командира батальйону 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка Тимур Стецький.

Військовий загинув 11 січня під час бойового чергування поблизу села міського типу Новотошківського Попаснянського району Луганської області. Чоловіка смертельно поранив снайпер.

"Близько 20-ї години супротивник почав обстріл спостережного пункту, на якому чергував наш побратим. Зав'язався бій. Внаслідок ворожого снайперського пострілу він дістав поранення несумісне з життям", — говорить Тимур Стецький.

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв Заупокійне богослужіння відбувалося в місцевій церкві

Віктору Кучеренку було 28 років. У 2022 році це перша втрата серед військових з Миколаївщини.

Що відомо

Протягом 2021 року на сході України загинули сім військовослужбовців із Миколаївщини: Олександр Отрєп'єв, Дмитро Власенко, Андрій Грабар, Денис Юшко, Юрій Михайлов, Руслан Прусов, Вадим Федосєєв.

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