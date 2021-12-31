Протягом 2021 року на сході України загинули сім військовослужбовців із Миколаївщини: Олександр Отрєп'єв, Дмитро Власенко, Андрій Грабар, Денис Юшко, Юрій Михайлов, Руслан Прусов, Вадим Федосєєв.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла провідна спеціалістка з морально-психологічного забезпечення Миколаївського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Оксана Царик.

Олександр Отрєп'єв — старший матрос, навідник 1-го відділення другого взводу другої роти батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 21 січня від вогнепального поранення під час обстрілу ворожих снайперів у с. Гнутове Маріупольського району.

Фото: Facebook Олександр Отрєп'єв

Дмитро Власенко — старший матрос, старший стрілець десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув 2 лютого у селищі Шуми на Донеччині від кулі снайпера.

Фото: Facebook Дмитро Власенко

Андрій Грабар (позивний Танчик) — молодший сержант, командир бойової машини — командир відділення батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади загинув 19 березня 2021 року, перебуваючи на бойовому посту, внаслідок масованого мінометного обстрілу позицій Збройних сил України.

Фото: Facebook Андрій Грабар

Денис Юшко — матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 8 квітня від кулі снайпера поблизу села Водяне на Приазов’ї.

Фото: Facebook Денис Юшко

Юрій Михайлов — лейтенант, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 серпня в результаті вогнепального кульового поранення під час ворожого обстрілу ВОПу поблизу м. Мар'їнки на Донеччині.

Фото: Facebook Юрій Михайлов

Руслан Прусов — підполковник, заступник командира бригади - начальник повітряно-десантної служби 79 ОДШБр. Загинув під час виконання бойового завдання в результаті підриву автомобіля на ворожому невідомому вибуховому пристрої поблизу с. Нижньотеплого на Луганщині.

Фото: Facebook Руслан Прусов

Разом із ним загинув побратим майстер-сержант, військовослужбовець 79-ї ОДШ бригади Вадим Федосєєв.

Фото: Facebook Вадим Федосєєв

Загалом від початку російсько-української війни загинули 177 військовослужбовців з Миколаївщини.

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