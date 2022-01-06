Станом на 6 січня ремонтні бригади КП "Вода Донбасу" не отримали гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

25 грудня на водогоні стався порив, через це жителі Торецька залишились без централізованого водопостачання.

"Протягом усього періоду конфлікту (російсько-української війни – ред.) ремонтні бригади не мають доступу для повноцінного обстеження ділянки водоводу довжиною 2 км, що знаходиться у "сірій" зоні", – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, половина обсягу води, яка подається водогоном "Голівка-Торецьк" до Торецька втрачається через пориви у трубах. Навіть до аварії, що сталась 25 грудня, з 1500 м3 води на годину, яка подавалась з фільтрувальної станції в міські резервуари Торецька надходило лише 600 м3 на годину.

"З 25 грудня кількість поривів збільшилася і в міські резервуари Торецька вода надходить обсягом 340 м3 на годину", – зазначили у пресслужбі.

Після аварії 25 грудня ремонтники комунального підприємства усунули кілька поривів, але залишились аварійні ділянки на водогоні, що проходить у "сірій зоні".

Пресслужба Торецької міської військово-цивільної адміністрації оприлюднила графік прокачування та підвозу води на 6 січня:

Роздача води:

З 09:30 – район "шахти 12", вулиця Братська, біля магазину "Водолій";

З 10:30 до 12:00 – вулиця Шевченка, провулок Дорожній (пожежний гідрант).

Ранкове прокачування – Забалочна частина міста;

Вечірнє прокачування – Центральна частина міста, Північне та Залізне.

Що відомо

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у сірій зоні.

27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber