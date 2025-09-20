Колишня віцепрезидентка США, кандидатка в президенти на виборах-2024 Камала Гарріс у своїй книзі "107 днів" пригадує, як Джо Байден вважав, що переміг Трампа на дебатах. А ще експрезидент телефонував їй незадовго до її власних дебатів й заявив, що її не підтримають впливові особи Філадельфії.

Про це пише видання Guardian, яке мало змогу прочитати книжку до її виходу на ринок.

Гарріс у книжці описує, як у вересні Байден зателефонував їй, коли політикиня готувалася до дебатів із опонентом Дональдом Трампом у Філадельфії.

Він побажав Гарріс удачі й запитав, чи вона ще повернеться до цього штату перед виборами.

Гарріс дивувалася, чому Байден запитує про таке. У книзі ідеться, що Байден продовжив так: "Мені телефонував мій брат. Він розмовляв із групою справжніх впливових осіб у Філадельфії". Далі президент назвав кілька імен і запитав, чи знає їх Гарріс. Вона не знала.

Гарріс пише: "Його брат сказав йому, що ці люди не будуть мене підтримувати, бо я погано відгукувалася про нього".

Камала попросила Байдена зв'язати цю групу людей безпосередньо з нею, але той не відгукнувся, натомість:

"Джо потім почав базікати про свої колишні виступи в дебатах. «Я переміг його минулого разу; я не почувався добре в останніх дебатах». Він продовжував наполягати, що його виступ у дебатах не завдав йому великої шкоди серед виборців. Я ледве це слухала".

Віцепрезидентка США Камала Харріс і президент Джо Байден після виступу щодо угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом у Крос-холі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 15 січня 2025 року. Getty Images/Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg

За словами Гарріс, вона після цього дзвінка була "розлючена і розчарована" й не розуміла, чому Байден вирішив розповісти все це їй саме тоді, коли вона налаштовувалася на вирішальні дебати з Трампом.

Ексвіцепрезидентка навела ще кілька моментів напруги між нею та її босом:

Коли у 2022 році Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Вейда" про аборти, то "Джо намагався говорити про репродуктивні права так, щоб це відповідало серйозності моменту".

Гарріс визнає, що між здатністю Байдена керувати країною і вести передвиборчу кампанію була різниця, і про перегони в неї були побоювання: "Його голос вже не був таким сильним, він частіше затинався".

Книжка спогадів Камали Гарріс "107 днів". REUTERS

Гарріс під час президентської кампанії та після неї

А у 2024 році була кандидаткою на посаду президента США від Демократичної партії після того, як з перегонів вийшов Джо Байден. Вона є першою жінкою-віцепрезиденткою Сполучених Штатів, а також першою особою афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді.

31 липня Гарріс з’явилася на шоу "The Late Show" зі Стівеном Колбертом, де дала перше інтерв’ю після інавгурації президента Дональда Трампа та представила свою майбутню книгу "107 днів". У ній вона описує залаштунки своєї президентської кампанії. Камала заявила, що тимчасово відходить від політики, назвавши чинну систему "зламаною".