За минулу добу, 13 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 427 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 16 людей. Ще 300 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 244 598 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 232 935 мешканців області. Померли 9 008 людей.
Що відомо
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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