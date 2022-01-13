Як проходить вакцинація підлітків від COVID-19 у Дніпрі

У Дніпрі триває вакцинація дітей віком від 12 років препаратом Pfizer. За словами лікарки-педіатрині Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №6 Альони Дьоміної, щодня, з початку вакцинації підлітків, до пункту щеплення приходить близько 15 дітей.

17-річний Станіслав Реул прийшов на щеплення рабом із мамою, каже: з самого початку сам хотів вакцинуватися, але без батьків не зміг би цього зробити, тому це спільне рішення.

"Вважаю, що це правильне рішення, щоб не наражати свій організм на небезпеку. Серед моїх друзів більшість вже вакцинувалися", - розповідає хлопець.

Мати Станіслава, Юлія Міщенко, зазначає, що вакцинуватись потрібно, адже це перш за все здоров’я.

"Ми, як батьки, зобов’язані хоч якось уберегти наших дітей від пандемій та вірусів. Ніхто ніколи не боявся щеплень і чого, раптом, ця не годиться? Я вважаю, що вакцинуватись потрібно, весь світ завжди рятувався саме вакцинами", - говорить жінка.

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Як каже Альона Дьоміна, перед вакцинацією спочатку треба заповнити згоди, після чого відбувається консультація з педіатром. Перед вакцинацією дитині пояснюють, які місцеві та загальні реакції - почервоніння у місті ін’єкції, болючість, припухлість, температура, та кажуть, як на це реагувати.

Також педіатриня наголошує: батькам слід пам’ятати про регулярну вакцинацію дітей за календарем щеплень, адже в Україні спалах поліомієліту, цю хворобу можна подолати за допомогою вакцинації.

Аби підліткам вакцинуватися від COVID-19, треба мати з собою документи, що підтверджують особу її батьків.

На сьогодні у Дніпрі проведено 904 тис. 173 щеплення проти COVID-19.

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