На Івано-Франківщині медики зафіксували 880 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 880 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 305 жителів Івано-Франківського, 212 — Калуського, 141 — Коломийського, 116 — Косівського, 102 — Надвірнянського та чотирьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 131 722 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 13 січня медики зафіксували сім летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 158 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 207 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 008 жителів області.

За добу 13 січня медики в Україні виявили 10 476 нових випадків COVID-19.

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