Медики готуються до нової хвилі захворювання: ситуація з COVID-19 на Франківщині

У реанімаційному відділенні Івано-Франківської центральної міської лікарні, де лікують хворих проти COVID-19, перебувають п’ятеро пацієнтів. Усього тут – 14 ліжкомісць, розповідає Суспільному лікарка-анестезіологиня та завідувачка відділення Іванна Дидик. З її слів, усі хворі – невакциновані. Їхній перебіг хвороби – важкий, ураження легенів складає від 70% до 95%.

"Четверо пацієнтів – на СІПАП-терапії, одна жінка – на керованій штучній вентиляції легенів у критично-важкому стані. Тобто робота в нас — далі напружена і складна ситуація. Пацієнти потрапляють у важких станах. Ми не розслабилися. Вакцинація в нас не на високому рівні. Зважаючи на свята, масові скупчення людей, що є сприятливими умовами для розповсюдження коронавірусу, ми очікуємо на збільшення пацієнтів", – розповіла лікарка-анестезіологиня центральної міської лікарні Іванна Дидик.

Фото: Суспільне Карпати Лікарка-анестезіологиня та завідувачка відділення Іванна Дидик каже, усі хворі в реанімації – невакциновані

Заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимир Дзьомбак сказав, що наразі в області поменшало випадків госпіталізації хворих на коронавірус.

Фото: Суспільне Карпати У реанімаційному відділенні Івано-Франківської центральної міської лікарні, де лікують хворих проти COVID-19, перебувають п’ятеро пацієнтів

Однак, каже, медики вже готуються до нової хвилі захворювання на COVID-19. Зі слів Володимира Дзьомбака, ріст захворюваності варто очікувати після різдвяно-новорічних свят.

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"Є штам Омікрон. Особливістю цього вірусу є мутагенність і швидке поширення. Вже після свят, думаю, що у лютому, за прогнозами наших науковців, очікуємо поширення цього штаму в Україні. Однозначно, всі вакцини є дієвими й вберігають від штамів COVID-19", – сказав Володимир Дзьомбак.

Фото: Суспільне Карпати Зі слів Володимира Дзьомбака, ріст захворюваності варто очікувати після різдвяно-новорічних свят

На Прикарпатті є всі вакцини проти COVID-19, крім AstraZeneca, каже відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан.

Зі слів директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимира Дзьомбака, станом на 6 січня у лікарнях Івано-Франківщини 42% ліжкомісць завантажені хворими на COVID-19.

Фото: Суспільне Карпати Медики вже готуються до нової хвилі захворювання на COVID-19 в області

Що відомо

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 290 нових випадків COVID-19 і чотири летальні. Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 359 прикарпатцям.

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