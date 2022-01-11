В останній тиждень 2021 року в Долинській територіальній громаді, що на Івано-Франківщині, медики зафіксували 28 випадків COVID-19, а з початку 2022 року — 50. Заступниця голови громади Алла Шевченко у коментарі кореспондентці Суспільного повідомила, що така кількість нових хворих не є великою, тому вводити додаткові карантинні обмеження не потрібно.

"Якщо взяти 50 людей за тиждень при населенні 50 тис., то особисто я не бачу підстав для додаткових обмежень", — сказала Алла Шевченко.

Рівень госпіталізації пацієнтів, які хворіють на коронавірусну хворобу, в Долинській громаді не зріс. Про це у коментарі Суспільному розповіла виконувачка обов‘язків генерального директора Долинської багатопрофільної лікарні Ольга Ільчишин. Зараз у медзакладі перебувають 52 хворі з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 16 — киснезалежні, один пацієнт під'єднаний до апарату ШВЛ.

"У порівнянні з попередніми тижнями ситуація є аналогічною. Хворих приймаємо і виписуємо. У межах 48-50 пацієнтів у відділі", — каже Ольга Ільчишин.

За словами Алли Шевченко, ушпиталені пацієнти переважно невакциновані. З її слів, щеплених хворих, яких зараз лікують у медзакладі, — 10%.

"Медики вакцинували у громаді другою дозою 15 662 людини. І навіть троє людей імунізувалися бустерною дозою. Наша громада активно вакцинується", — каже Алла Шевченко.

Що відомо

На території Долинської та Коломийської територіальних громад планують увести додаткові заходи протиепідемічної безпеки. Про це 11 січня на брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук. З його слів, у Долинській громаді зросла кількість занедужалих на COVID-19 на 203% від початку 2022 року.

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