"Найстаріша карта у нас 1877 рік": у Слов’янську відкрили виставку мап та схем

13-го січня у міському краєзнавчому музеї відкрили виставку мап та схем Слов’янська. Тут можна подивитись, як змінювалося та розбудовувалося місто за понад сотню років.

Про це Суспільному повідомив куратор виставки, науковий співробітник Слов’янського краєзнавчого музею Олександр Гаєвий.

Суспільне Донбас Виставка мап та схем у Слов’янську

За словами куратора виставки, представлені експонати ілюструють зміни забудови Слов’янська.

"Найстаріша карта у нас 1877 рік – це план заштатного міста Слов’янська, Харківської губернії, Ізюмського уїзду. У нас є оригінал, тут копія. А плани й карти 1945-й, 46-й, 48-й рік, 50-ті, 60-ті та 2000-ні. Можна подивитись як уявляли місто того часу архітектори, і як воно зараз. Можна подивитись на цих планах як воно змінювалось, як бажали змінювати місто, що вдалося, що не вдалося", — розповів Гаєвий.

Суспільне Донбас Експонати виставки ілюструють зміни забудови Слов’янська

Директорка Слов’янського краєзнавчого музею Євгенія Калугіна повідомила, що оригінали та копії мап і схем Слов’янська до музею передали з міського відділу архітектури наприкінці 90-х років.

"Тут представлені мапи, які є з грифом "секретно", але фахівці нам дозволили виставити ці мапи й ми можемо бачити, яке наше місто було, як планувалося", — зазначила Калугіна.

Заступник начальника Слов’янського міського водоканалу Олександр Шаповалов повідомив, що в експозиції також можна побачити й схеми систем водозабезпечення.

"Все зароджувалося на місці існуючого вокзалу, коли в 1870-ті роки залізнична станція Слов'янська стала перетворюватися на велику вузлову станцію. Знадобилася велика кількість води для заправки локомотивів та потреби в обслуговуванні цієї станції. І в 1870-х роках розпочався інтенсивний водозабір з каналів Лиман 1, 2 в цей район, на потреби станції", — розповів Шаповалов.

Що відомо

На огляд відвідувачів мапи показали вперше.

Подивитися як змінювався Слов’янськ по картографії жителям міста пропонують до кінця лютого.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber