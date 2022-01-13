Перепрофілювання шкіл Миколаєва. Що зміниться в закладах

У Миколаєві продовжують перепрофільовувати заклади загальної середньої освіти у гімназії та ліцеї. У 2019-2020 роках перейменували три, у грудні 2021 року рішенням Миколаївської міської ради – ще 33 заклади.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

За словами Ганни Личко, муніципальна рада та керівники закладів середньої освіти тривалий час працювали над питанням щодо перепрофілювання шкіл Миколаєва.

"Був проведений ґрунтовний моніторинг, дивилися насамперед за декілька років статистичні дані за кількістю класів, за кількістю учнів. Дивились на саму проєктну потужність будівлі, дивилися на кадровий склад, чи є допрофільна підготовка, наприклад, класи з поглибленим вивчанням окремих предметів", — розповідає Ганна Личко.

Влітку 2022 року управління освіти й науки має перейменовувати та перепрофільовувати ще дев’ять шкіл, які випускають дев’яті класи та не набрали десяті класи, тому ці школи будуть перепрофільовані у гімназії.

"Ліцеєм буде однозначно не кожна школа. Ви знаєте, що в законі написано два класи повинно бути повноцінних, які надають потім три профілі, а у нас в місті Миколаєві в більшості шкіл мали по одному класу навіть з наповненням до 25-ти осіб. Якщо взяти так механічно загальну кількість учнів десятих, одинадцятих, поділити на ці вимоги по чинному законодавству, то ми своєю чергою створюємо навіть більше ліцеїв, ніж того буде нам потрібно в майбутньому, навіть через п'ять років", — каже Ганна Личко.

Миколаївська гімназія №2 в списку тих, хто отримав статус ліцею. Директор закладу Володимир Федоренко говорить, для них суттєво нічого не змінюється.

"У нас, як було 3 десятих класи. У нас, то три, то два. На наступний рік уже в статусі миколаївського ліцею №2 у нас буде три 10-х класи. У мене зараз заяв більше ніж на 3 класи. Тобто вже буде в 10 клас конкурсний набір. І якщо захочуть діти з інших шкіл, в яких не буде 10 класів, або будуть, але інших профілів, будь ласка, приходьте. Ось конкурсний набір, ось шкала, по якому я можу взяти, не більше 30-ти учнів в один клас", — каже Володимир Федоренко.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Гімназія №2

Школа 31 одна з тих, яку вже перепрофілювали в гімназію. За словами директорки Аліни Архіпової, учні не відчують ніяких змін. Для вчителів так само нічого не зміниться. Вони як працювали над рівнем освіченості учнів, так і працюватимуть.

"У нас тепер буде тільки перший і другий рівень навчання. Тобто початкова і базова середня загальна освіта. Тобто ми не будемо профільною школою. В нас не буде 10-х, 11-х і надалі 12-х класів. Тепер ми будемо більше звертати увагу на профорієнтацію учнів для того, щоб вони вже чітко після 9 класу були із визначеним своїм розумінням, що вони далі прагнуть робити, чи іти в профтехосвіту чи далі десь продовжувати навчання в якомусь ліцеї і отримувати профільну освіту", – каже Аліна Архіпова.

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Школа №31 отримала статус гімназії відповідно до завантаженості. За словами директорки, на вчителів реформа не вплинула.

"До цього ми готувались, по-перше, і вчителі знали про те, що вони будуть у майбутньому працювати до 9 класу і тому ми не збільшували наш штат і зараз у всіх навантаження достатньо. Я вважаю, що від цієї реформи, якщо це дійсно реформа, яка буде підтримуватись, фінансуванням від держави й діти дійсно зможуть отримувати профільну освіту, то від цього наші діти тільки виграють", – говорить Аліна Архіпова.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Школа №31

Мати дев'ятикласниці Ірина Руденко стурбована, що Миколаївській школі №56, де навчається її дитина, нададуть статус гімназії. За словами жінки, ніхто інтереси дітей та батьків не враховував.

"Я не то, що проти реформування системи освіти. Але реформа освіти передбачала трошки інші заходи та не таким чином. Повинно відбуватись громадське обговорення, по-перше, повинні бути прозорі критерії обрання закладів, які стануть ліцеями. Ліцеями передбачалось, що це будуть заклади виключно 10-11 клас. А наше реформування те, що ми побачили перейменування, це просто обрання одних закладів які кращі, а ті заклади, які їм менше сподобались, вони зробили без 10-11 класів", — розповідає Ірина Руденко.

В телефонній розмові директорка школи №56 Ольга Мазур розповіла кореспондентам Суспільного про особливості реформування школи.

"До першого вересня 2023 року маємо переробити документи, тобто статут школи, уже не школи, а гімназії, оформити статут, зареєструвати його і ми будемо гімназією. Випустивши ось цих наших старшокласників, які зараз перебувають в 10, 11 класі. Поки, що ми залишаємося в цьому старому статусі для того, щоб ми могли випустити ось цих старшокласників, які у нас є. А набирати десяті класи ми вже не маємо" — каже Ольга Мазур.

За словами Ганни Личко, реєстрація перейменованих закладів триватиме протягом 2022 року. Процес відбуватиметься поступово і завершиться у 2023 році.

Що відомо

У Миколаєві мережа закладів загальної середньої освіти налічує 68 установ. У 2019 — 2020 роках перейменували три, у грудні 2021 року рішенням Миколаївської міської ради перейменували ще 33 заклади.

Перейменували заклади середньої освіти згідно з рішенням Миколаївської міської ради №12/155 та №12/159 від 14.12.2021.

Реформа передбачає поділ шкільної освіти на три цикли: початкова школа (1-4 класи); гімназія (5-9 класи); ліцей (10-12 класи).

Реформування української освіти почали з ухвалення у 2017 році нового Закону України "Про освіту". Процес здійснюватиметься за чотирма напрямами: реформування середньої освіти, професійно-технічної, вищої та створення нової системи управління і фінансування науки.

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