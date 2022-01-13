На вулиці Березинській у Дніпрі згорів легковий автомобіль "Chevrolet Aveo". Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що легковик «Chevrolet Aveo», розташований на тимчасовій зупинці, повністю охоплений вогнем.

Внаслідок займання авто згоріло, пошкоджено бампер поруч розташованого «Nissan Note». Площа пожежі склала 3.5 кв.м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Читайте також

- На Дніпропетровщині спалахнув автобус, який віз робітників

- Мотоцикл, мотоблок та автомобіль: на Закарпатті згорів гараж з технікою

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро