На Дніпропетровщині спалахнув автобус, який віз робітників

На Дніпропетровщині вогнеборці загасили пожежу у пасажирському автобусі, який віз робітників. Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Подія стался вранці 12 січня поблизу селища Росішки Синельниківського району.

Прибувши за викликом на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплений моторний відсік та салон пасажирського автобусу «ПАЗ-4234». Пожежа виникла в моторному відсіку під час руху транспортного засобу.

ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Займання виникло у моторному відсіку

На момент виникнення займання в салоні знаходилися 8 людей, які самостійно покинули палаючий транспортний засіб.

Вогнем знищено моторний відсік та салон пасажирського автобусу. Загальна площа пожежі склала 14 кв.м.

Транспортний засіб належить одному з місцевих підприємств та перевозив робітників.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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