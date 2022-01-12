Мотоцикл, мотоблок та автомобіль: на Закарпатті згорів гараж з технікою

У с. Вільхівка Хустського району сталася пожежа в приватному гаражі, в якому знаходилася техніка. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

За її словами, пожежа сталася 11 січня близько 22-ї години.

"Господар проводив зварювальні роботи на машині його друга, коли вона зайнялася. Чоловік намагався загасити вогонь самотужки, але той все одно поширився на гараж та всю наявну в ньому техніку", — розповіла речниця.

Управління ДСНС у Закарпатті

Рятувальники гасили пожежу півтори години. За словами Наталії Батир, вогонь знищив гараж, мотоцикл Viper 200, мотоблок та автомобіль Mercedes-Benz W210.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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