Країни Балтії хочуть розширити присутність НАТО на своїх територіях

Литва, Латвія та Естонія ведуть переговори із союзниками по НАТО щодо збільшення військової присутності на своїх територіях задля стримування Росії.

Про це у коментарі агентству Reuters повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Звісно, ми обговорюємо з нашими союзниками питання про збільшення їхньої присутності тут як стримувального фактора", — заявила вона під відеоінтерв'ю.

Каллас не повідомила жодних деталей цих перемовин.

"Якщо ви подивитеся на карту, країни Балтії — це півострів НАТО, і тому ми маємо свої турботи", – додала прем’єрка.

При цьому один із дипломатів НАТО на умовах анонімності повідомив Reuters, що питання про розгортання додаткових сил у країнах Балтії може бути обговорено міністрами оборони країн НАТО на запланованій зустрічі в середині лютого.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 12 січня заявив, що у разі російської агресії проти України НАТО розгляне збільшення своєї присутності на сході Альянсу.

Що відомо

12 січня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулись переговори з питань безпеки із Росією, представниками США та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у форматі саміту Росія-НАТО. За результатами саміту відбулась пресконференція, на якій Столтенберг заявив, що НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

Також генсек зазначив, що в Альянсі розглядають можливість відкриття офісів НАТО у Москві та російського представництва — у Брюсселі, й додав, що у НАТО готові знову зустрічатися з Росією, щоб обговорити збільшення прозорості навчань, протидії кібератакам, а також питання ядерної політики.

За словами Столтенберга, при цьому Росія підтримала ідею провести серію подальших зустрічей із НАТО в різних форматах щодо обмеження розміщення ракет, однак поки не пристала на конкретні пропозиції.

На початку січня відбулась низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, 9 січня заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО.

Увечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

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